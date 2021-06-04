"Кто кому олигарх?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят войну президента с олигархами и рынок земли

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 4 июня обсудят, что предусматривает законопроект об олигархах и удастся ли президенту победить их, кто сможет приобрести паи на рынке земли с 1 июля, а также суд против миллиардера Игоря Коломойского.