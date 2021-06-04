"Кто кому олигарх?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят войну президента с олигархами и рынок земли
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.
Гости студии:
Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия Украины;
Денис Малюська, министр юстиции Украины;
Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины, президент Киевской школы экономики;
Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны;
Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;
Александр Корниенко, глава партии "Слуга Народа";
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь";
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";
Кира Рудык, глава партии "Голос";
Андрей Костин, народный депутат, "Слуга Народа";
Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);
Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";
Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "Гордон".
Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);