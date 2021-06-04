СБУ пресекла попытку ввоза в Украину химикатов, произведенных на российском заводе, находящемся под санкциями СНБО. ФОТО

СБУ пресекла попытку ввоза в Украину химикатов, произведенных на находящемся под санкциями российском заводе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ СБУ в г.Киеве в Facebook.

"Служба безопасности Украины пресекла попытку ввоза более 20 тонн метилового эфира уксусной кислоты, произведенного на одном из российских предприятий. К этой компании решением СНБО Украины применены экономические и ограничительные санкции", - сказано в сообщении.

Так, сотрудники спецслужбы установили, что химраствор организаторы уже переправляли на адрес одного из отечественных предприятий в Луганской области. Во время проверки оперативной информации и таможенных документов правоохранители установили, что за последний месяц этот товар дельцы уже пытались ввезти в Украину. Он сразу был реэкспортирован назад в РФ.



Фото: сайт СБУ

"Бизнесмены" вновь попытались ввезти жидкость уже якобы от другого производителя. Вместо санкционного российского завода в документах было указано московское производственное предприятие, на которое экономические и другие ограничительные санкции СНБОУ не распространяются.

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Сейчас цистерна с метилацетатом изъята.

Разоблачение махинации осуществлялось совместно с Киевской таможней Государственной таможенной службы.