Эпидзонирование Украины: уже 13 регионов частично соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 4 июня, согласно информации Министерства здравоохранения, в Украине все области и г. Киев находятся на желтом уровне эпидемической опасности. Из них 13 частично соответствуют показателям "зеленой" зоны.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава, передает Цензор.НЕТ

По информации Минздрава, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных коронавирусом и показатель занятости коек с кислородом.

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Также в течение последних трех суток коэффициент регистрации случаев инфицирования COVID-19 менее 5% (один из критериев перехода к зеленой зоне) в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Тернопольской, Херсонской и Хмельницкой областях. Самый низкий показатель в Винницкой области - 1,7%.

Процент от эпидемического порога менее 50% в Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях.