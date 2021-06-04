Троим организаторам "референдума" в Донецкой области грозит до 10 лет тюрьмы, - прокуратура

Трех жительниц Донецкой области обвиняют в организации незаконного "референдума" на территории Бахмута и с. Колодец Лиманского района Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Досудебными расследованиями установлено, что в мае 2014 женщины, в качестве "членов участковой избирательной комиссии", принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории Бахмута и с. Колодец Лиманского района Донецкой области с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по указанной статье до десяти лет лишения свободы.

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