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Троим организаторам "референдума" в Донецкой области грозит до 10 лет тюрьмы, - прокуратура

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Троим организаторам "референдума" в Донецкой области грозит до 10 лет тюрьмы, - прокуратура
Трех жительниц Донецкой области обвиняют в организации незаконного "референдума" на территории Бахмута и с. Колодец Лиманского района Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Досудебными расследованиями установлено, что в мае 2014 женщины, в качестве "членов участковой избирательной комиссии", принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории Бахмута и с. Колодец Лиманского района Донецкой области с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по указанной статье до десяти лет лишения свободы.

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Топ комментарии

  • Олег Куницин
    А что там с рыгоушлепком Левченко, который несколько лет прятал свою тушку в паРаше? Что уже чист перед законом Украины и можно по новой рехферендумы устраивать? Почему молчит БаканоАвакоВенедиктовская гидра? Потому что им больше по душе патриотов за митинги у офиса ******* щемить, чем коллаборантов, сепаратистов и предателей призывать к ответу в соответствии с криминальным кодексом Украины.
  • Igor V 184bb5c7
    Один организатор референдума уже в раде. Я что-то не помню уголовного дела против этой мрази
  • Rouhh Elohim
    Уроды, в Славянске, в десятой школе, учитель физики и информатики, прямо в школе организовал референдум по отделению этой территории от Украины и созданию республики ДНР! Закончилось это дело ничем! Этот товарищ гуляет по Славянску как ни в чём ни бывало! Также со Штепой! Выродки, сколько вы будете пускать пыль в глаза о посадках!? Все на свободе!
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