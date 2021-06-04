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В Минздраве объяснили, можно ли отравиться углекислым газом и повредить кожу из-за ношения маски

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В Минздраве объяснили, можно ли отравиться углекислым газом и повредить кожу из-за ношения маски
Некоторые люди считают, что ношение масок вредно для организма, поэтому Минздрав решил развенчать "страхи".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Без маски не зайдешь в помещение, не воспользуешься общественным транспортом. И такие ограничения понятны – маски уменьшают риск передачи коронавируса. Однако есть и те, кто не хочет их носить. Потому что боятся отравиться углекислым газом, повторно инфицировать самих себя, повредить кожу лица", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что из-за ношения маски вам хватит кислорода и вы не отравитесь углекислым газом. Просто убедитесь, что маска прилегает плотно и вы можете нормально дышать. Влажную маску необходимо заменить.

Избежать повреждения кожи во время длительного ношения маски можно, соблюдая базовые правила:

- не надевайте повторно одноразовую маску. Многоразовую маску стирайте после ношения;
- выбирайте удобную маску, которая не раздражает лицо;
- увлажняйте сухую кожу;
- каждые 4 часа старайтесь на 15 минут снимать маску. Делайте это, когда рядом нет других людей.

Также читайте: В США разрешили не носить маски тем, кто дважды вакцинировался от коронавируса

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Топ комментарии

  • Denis Denissov 9ab7c2b0
    Рекомендует ли ВОЗ повседневное ношение масок здоровым людям в условиях вспышки 2019-nCoV?
    Нет. ВОЗ не рекомендует людям, у которых отсутствуют симптомы заболевания (т.е. респираторные симптомы), носить медицинские маски, поскольку на данный момент свидетельств того, что систематическое использование медицинских масок здоровыми людьми позволяет предотвратить передачу вируса 2019-nCoV, нет. Маски рекомендуется использовать негоспитализированным лицам с симптомами заболевания. Неправильное и чрезмерное использование медицинских масок может привести к их серьезному дефициту, в результате чего масок будет не хватать тем, кому их действительно необходимо носить.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    не прошло и ...год с лишним... как решили объяснить...
  • Иван Иванов 519b28c1
    У МОЗ пояснили, чи можна отруїтися вуглекислим газом і пошкодити шкіру через носіння маски - Цензор.НЕТ 354
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