В войсках оккупантов в ОРДЛО проходит "неделя боеготовности": отрабатывают выдвижение в районы оперативного назначения, - разведка

Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях наращивает боевые возможности соединений и частей первого и второго армейских корпусов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, с начала июня противник проводит мероприятия так называемой недели боевой готовности.

"По единому плану боевой подготовки ВС РФ отрабатывается выдвижения подразделений с техникой и вооружением в районы оперативного назначения. При этом принимаются усиленные меры для сокрытия нарушений Минских договоренностей о пребывании тяжелого вооружения недалеко от линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

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