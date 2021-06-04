Путин объявил о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2"
Об эттом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Именно сегодня, 2,5 часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2". Работа по второй нитке продолжается", - сказал Путин.
Он уточнил, что закончена линейная работа, включая морской участок газопровода. Путин отметил, что трубопровод также проведен с немецкой и российской стороны. "Осталось их приподнять и сварить", - сказал российский президент.
По словам Путина, "Газпром" готов к заполнению трубопровода газом.
Он также сообщил, что на этой неделе была обеспечена готовность газопровода до "Северного потока-2" на российской территории.
"Северный поток-2" – российский газопровод, который строится в обход Украины с 2018 года. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивают в $ 9,5 млрд евро. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром". При этом пять европейских компаний обещали профинансировать 50% стоимости проекта.
Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.
Президент США Джо Байден считает газопровод "плохой идеей".