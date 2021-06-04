Совет Церквей призывает отклонить законопроект №5488 о борьбе с дискриминацией: "Может привести к ущемлению свободы вероисповедания"

Борьба с дискриминацией может привести к ущемлению свободы вероисповедания, свободы слова и выражения.

Это подчеркивает Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО ) в обращениях в парламент и Кабмин с призывом отклонить правительственный законопроект № 5488 о борьбе с проявлениями дискриминации, передает Цензор.НЕТ.

ВСЦиРО крайне обеспокоена тем, что снова гендерная идеология продвигается в законодательство Украины, в частности из-за попыток ввести идеологически-медицинские понятия "сексуальная ориентация" и "гендерная идентичность" в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

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"Более того, дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 188-56, которая признает преступлением любое ограничение прав или привилегий по определенным признакам, может привести к обратному эффекту", - говорится в заявлении.

"В качестве примера, согласно предлагаемой статьи дискриминацией может быть признан отказ в трудоустройстве в религиозной организации лицам с неестественной сексуальной ориентацией, ведь такое поведение согласно доктрин различных конфессий признается греховным и недопустимым для церковнослужителей. Другой пример, невозможность для женщин быть посвященными в священнослужители и епископы в большинстве церквей и религиозных организаций", - говорится в обращениях Совета Церквей.

По убеждению ВСЦиРО, предлагаемые законопроектом № 5488 изменения несут прямую угрозу для реализации конституционного права на свободу слова и свободу выражения взглядов.

"Ведь участники общественной дискуссии, в том числе религиозные деятели, которые критикуют однополые отношения и партнерства как аморальные, греховные и призывают к ограничению пропаганды такого неестественного, развращенного образа жизни, а также выступают против расширения прав людей (в частности, в сфере усыновления и супружеских отношений), окажутся под угрозой преследования и взыскания крупных штрафов только за свои слова и публично высказанную позицию в пользу естественных супружеских отношений", - пояснили в организации.

"Следует заметить, что законодательство Украины не содержит толкование понятий "гендер" и "гендерная идентичность", а потому такая юридическая неопределенность является дополнительным основанием для злоупотреблений в этой сфере. Поскольку толкование понятия "гендер" постоянно меняется новыми мнимыми идеологическими конструктами, это создает постоянные вызовы для основных прав на свободу на вероисповедание и свободу слова", - добавили в ВСЦиРО.

"Продвигая проблемный законопроект № 5488, правительство и парламент может спровоцировать возмущение миллионов верующих различных конфессий и в разных регионах, которые не воспринимают навязывание украинскому обществу гендерной идеологии (самоидентификации) и терпеть посягательства на свободу вероисповедания и свободу слова. В этой ситуации риск общественных протестов очень высок", - предостерегли в организации.

"В связи с угрозами, которые несет в себе эта правительственная инициатива по борьбе с проявлениями дискриминации, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призывает правительство отозвать законопроект № 5488, а парламент - его отклонить", - резюмировали в ВСЦиРО.