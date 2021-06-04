В Украине были утилизированы 742 дозы COVID-вакцин, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения рассказали, что по состоянию на 30 мая были утилизированы 742 дозы вакцины в рамках кампании по вакцинации против COVID-19. Именно столько было разбито и повреждено, сюда входят также дозы, которые не подлежат использованию, сообщили в ведомстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Распределение по видам:

Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 654 доз, из них только Ивано-Франковская область потеряла 533 дозы

Coronavac (Sinovac Biotech) - 11 доз, из них Сумская область - шесть доз, Хмельницкая - четыре дозы, Николаевская область - одна доза;

Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) - 12 доз, все потеряны в Киеве;

AstraZeneca - 65 доз, из них 40 доз в Запорожской области, 11 - в Ивано-Франковской, десять в Житомирской области и одна в Днепропетровской.

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Сколько средств было потеряно из-за неиспользования этих доз в ведомстве ответить не могут: "Информация о стоимости и сумме потраченных средств на приобретение вакцины является конфиденциальной".

Дополнительной информацией о причинах, из-за которых потеряли то или иное количество доз, обладают структурные подразделения по охране здоровья Киевской городской и областных государственных администраций, сообщили в Минздраве.