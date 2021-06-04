Контрразведка СБУ задержала гражданина РФ, которого за тяжкие преступления разыскивал Интерпол. ФОТО
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Контрразведчики СБУ задержали гражданина РФ, который находился в международном розыске с декабря 2020 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Согласно базе данных Генерального секретариата Интерпола гражданин РФ подозревается в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группировки. Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в Украине за совершение тяжких преступлений", - говорится в сообщении.
Суд избрал уголовнику мера пресечения в виде временного ареста. Ожидается поступление материалов по его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.