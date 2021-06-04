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Минфин освобождает предприятия, которые берут кредиты, от военного сбора

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Минфин освобождает предприятия, которые берут кредиты, от военного сбора
Граждане и предприниматели, которые пользуются государственными программами поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%", будут освобождены от налогообложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). То же касается и единого налога, и военного сбора.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы инициировали изменения в Налоговый кодекс. Это общая позиция правительства, Верховной Рады и Президента, который обещал простые и понятные налоги. Во-первых, будем иметь действенные механизмы борьбы со "скрутками" и теневым оборотом сельскохозяйственной продукции, а также со злоупотреблениями бюджетным возмещением НДС. Во-вторых, те, кто ранее уклонялся от уплаты налогов, теперь будут платить. А размер ставки налогообложения за пользование государственными недрами будет зависеть от цены на ресурсы на мировых рынках и исчисляться по формуле, привязанной именно к рыночной стоимости, а не по себестоимости добытых ископаемых, как сейчас", - рассказал министр.

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"Граждане и предприниматели, которые пользуются государственными программами поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%", будут освобождены от налогообложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). То же касается и единого налога, и военного сбора", - добавил Марченко

"Стимулируем предприятия модернизировать свои производства и делать их "зелеными". Для этого нужно время, поэтому экологический налог будет увеличиваться постепенно. Так, налог за сбросы загрязняющих веществ в воды будет увеличен в 1,6 раза и в дальнейшем постепенно будет увеличиваться до 8 раз в 2029 году. Ставки налога за выбросы СО2 поднимутся в три раза. Бизнес должен быть ответственным и по отношению к окружающей среде и уменьшать углеродный след", - отметил министр.

По словам Марченко, разработан еще один законопроект, который предусматривает предотвращение потерь бюджета, которые происходят за счет существования теневых схем на рынке сельхозпродукции.

"Бюджетное возмещение НДС при экспорте с / х будет применяться только после поступления валютной выручки за такие экспортируемые товары", - пояснил он.

Минфин освобождает предприятия, которые берут кредиты, от военного сбора 01
Минфин освобождает предприятия, которые берут кредиты, от военного сбора 02

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Топ комментарии

  • Герхард
    Оригинально. Берут в долг и еще налоги не платят. Вот это поперло.

    Дорогие зебилы, шоб вы не расслаблялись, огорчу вас:
    Все, что недоплачивают в бюджет Коломойские, Фирташи, Пинчуки, Ахметовы, все это будете оплачивать вы, родимые, из своего кармана.
    Можете бродить по дорогам, можете биться головой об стену, можете отзывать свои голоса в фейсбуках и на заборах, но платить вы все равно будете. Минфин освобождает предприятия, которые берут кредиты, от военного сбора - Цензор.НЕТ 7166
  • Герхард
    Ту очень устал от войны?
    1,5% на оборону Украины измотали твой финансовый ресурс?

    Меняй страну. Только на Запад может не смотреть. Там никудышки не нужны.
  • Frol Fedoroff
    Не так. Откажут в кредите - плати за все. Дадут - и ты уже кум короля. Под кого такая мутка, угадай?
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