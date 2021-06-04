В условиях кризиса 2014-2015 гг Украина была вынуждена покупать российский уголь. Пусть Зеленский объяснит, почему сейчас покупаем электричество у РФ, - Порошенко

В условиях энергетического кризиса 2014-2015 годов и оккупации части Донбасса Украина была вынуждена покупать уголь у России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко.

У стен СБУ, пятый президент отметил, что имеет исчерпывающие объяснения, почему это было необходимо тогда, однако не понимает, почему нынешняя власть возобновила сотрудничество со страной-агрессором.

"Мы на сегодняшний день очень легко можем объяснить в условиях энергетического кризиса 2014-2015 годов, почему в условиях оккупации Донбасса, где находилось 90% украинского угля, украинского антрацита, мы вынуждены были покупать уголь в России. Завозить из государственных шахт. Наше правительство и наше Минтопэнерго завозили уголь для обеспечения функционирования половины Украины в условиях абсолютно пустых угольных складов. И мы можем объяснить, почему тогда мы вынуждены были покупать электрическую энергию. Я думаю, пусть сейчас Зеленский объяснит, почему в 2020-2021 году на миллиард долларов он покупает электроэнергию и покупает уголь с оккупированных территорий и из России, тогда как мы перестроили электростанции и перевели их на уголь, который добывается в Украине", - отметил Порошенко .

Лидер "ЕС" заявил, что не знает, "почему в 2021 году Зеленский поссорился с Медведчуком".

"Но хочу отметить, что в 2019 году все каналы Медведчука - и 112, и Ньюсван, и ЗИК, который он купил позже, уже при Зеленском, и 1 + 1 очень живо и очень решительно поддерживали Зеленского во время избирательной кампании. Он пользовался абсолютно безоговорочной поддержкой", - напомнил Порошенко.

"Мы сейчас видим, что вместо того, чтобы бороться с Путиным, Зеленский с утра до вечера пытается бороться с Порошенко. Господин Зеленский, мы остановили Путина в 2014-15 годах. Мы не боялись и не боимся Путина, ну а вас - тем более", - подытожил пятый президент.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ допрашивает Порошенко по делу "Медведчука и Козака" в качестве свидетеля.

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