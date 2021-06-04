Новости • Взяточники

Задержанный с $700 тыс. начальник таможенного поста Бурдейный объяснял свои доходы "родителями-заробитчанами", - журналист. ВИДЕО

37 01096
Михаил Бурдейный, которого сегодня задержали с $700 тыс., ранее сообщал, что его родители и родители супруги - заробитчане. Поэтому они помогают их семье. В частности родители "помогли" с покупкой автомобиля, а также строительством.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал журналист Евгений Плинский.

"Как взятый с кассой Волынской таможни Миша Бурдейный неделю назад проходил конкурс на начальника этой же таможни, рассказывал про родителей "заробітчан" и коррупционные риски Волыни", - говорится в сообщении.

В ходе собеседования, становится известно, что в декларации за минувшие года у его жены есть автомобиль, а также идет строительство.

"У супруги родители, и мои родители... Мои родители за границей 21 год, у супруги родители за границей, они помогают. За их средства", - отметил Бурдейный.

Напомним, сегодня была разоблачена масштабная коррупционная схема на Волынской таможне: у одного из руководителей изъято более $700 тыс.

Также читайте: "Слуга народа" Тищенко приехал на Закарпатье, чтобы наладить контроль потоков с таможни в карманы власти, - журналист Плинский

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Володимир Мик
    Пусть не трындит, никакие заробитчане за десятки лет не заработают 700 тысяч. баксов.
    Что бы столько заработать нужно его родителям и родителям жены (как он утверждает) работать 30 лет.
    Вообще, ворьё и коррупционеры охренели до такой степени, что всех вокруг людей считают безмозглыми животными.
    Посадить suku на вечно. Пусть на зоне сказки рассказывает.
  • Олег Носков
    Старая песня, кого не возьми у всех мама с папай откладывали всю жизнь, вот и накопились миллионы.))
  • Alexander Cherepchenko
    Честно... Я сейчас несколько в а__е!!!((((
    Я препод в универе... Если бы мне так отвечали студенты - я бы их послал...
    Я что-то пропустил?!?!((( У нас теперь людей, которые не знают на основании чего они должны, действовать назначают начальством?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости