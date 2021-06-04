Задержанный с $700 тыс. начальник таможенного поста Бурдейный объяснял свои доходы "родителями-заробитчанами", - журналист. ВИДЕО

Михаил Бурдейный, которого сегодня задержали с $700 тыс., ранее сообщал, что его родители и родители супруги - заробитчане. Поэтому они помогают их семье. В частности родители "помогли" с покупкой автомобиля, а также строительством.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал журналист Евгений Плинский.

"Как взятый с кассой Волынской таможни Миша Бурдейный неделю назад проходил конкурс на начальника этой же таможни, рассказывал про родителей "заробітчан" и коррупционные риски Волыни", - говорится в сообщении.

В ходе собеседования, становится известно, что в декларации за минувшие года у его жены есть автомобиль, а также идет строительство.

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"У супруги родители, и мои родители... Мои родители за границей 21 год, у супруги родители за границей, они помогают. За их средства", - отметил Бурдейный.

Напомним, сегодня была разоблачена масштабная коррупционная схема на Волынской таможне: у одного из руководителей изъято более $700 тыс.

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