Бывших регионалов Богатыреву и Табачника, а также еще 18 человек выселяют с госдач в Конча-Заспе, - Данилов. СПИСОК
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У госпредприятия, которое сдает в аренду госдачи, образовались миллионные долги перед некоторыми арендаторами.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что три недели тому назад Совет решил выяснить, кто и на каких условиях живёт на государственных дачах. По результатам проверки 20 человек находятся в процессе выселения.
Данилов озвучил весь список.
- Панасюк Елена Викторовна
- Зубко Людмила Николаевна
- Ивченко Виктор Анатольевич
- Матвиенко Ольга Васильевна
- Пискун Святослав Михайлович
- Юрчик Сергей Владимирович
- Гаврилюк Лидия Михаливна
- Васюнник Иван Васильевич
- Лавринович Александр Владимирович
- Череп Валерий Иванович
- Гасинский Юрий Александрович
- Табачник Дмитрий Владимирович
- Петренко Николай Николаевич
- Макарьян Давид Борисович
- Макарьян Борис Петрович
- Папиш Илья Иосифович
- Ильин Александр Игоревич
- Богатырёва Раиса Васильевна
- Пискун Святослав Михайлович
- Семиноженко Владимир Петрович
- Тополов Виктор Семенович
Секретарь СНБО добавил, что перед некоторыми арендаторами у предприятия, которое сдает госдачи в аренду, образовались многомиллионные долги.
По словам Данилова, одной арендаторше госпредприятие задолжало 11,8 миллиона гривен, другому - 2,9 миллиона, также есть люди, которым задолжали 3,2 миллиона гривен.