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Бывших регионалов Богатыреву и Табачника, а также еще 18 человек выселяют с госдач в Конча-Заспе, - Данилов. СПИСОК

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Бывших регионалов Богатыреву и Табачника, а также еще 18 человек выселяют с госдач в Конча-Заспе, - Данилов. СПИСОК
У госпредприятия, которое сдает в аренду госдачи, образовались миллионные долги перед некоторыми арендаторами.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что три недели тому назад Совет решил выяснить, кто и на каких условиях живёт на государственных дачах. По результатам проверки 20 человек находятся в процессе выселения.

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Данилов озвучил весь список.

  • Панасюк Елена Викторовна
  • Зубко Людмила Николаевна
  • Ивченко Виктор Анатольевич
  • Матвиенко Ольга Васильевна
  • Пискун Святослав Михайлович
  • Юрчик Сергей Владимирович
  • Гаврилюк Лидия Михаливна
  • Васюнник Иван Васильевич
  • Лавринович Александр Владимирович
  • Череп Валерий Иванович
  • Гасинский Юрий Александрович
  • Табачник Дмитрий Владимирович
  • Петренко Николай Николаевич
  • Макарьян Давид Борисович
  • Макарьян Борис Петрович
  • Папиш Илья Иосифович
  • Ильин Александр Игоревич
  • Богатырёва Раиса Васильевна
  • Пискун Святослав Михайлович
  • Семиноженко Владимир Петрович
  • Тополов Виктор Семенович

Секретарь СНБО добавил, что перед некоторыми арендаторами у предприятия, которое сдает госдачи в аренду, образовались многомиллионные долги.

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По словам Данилова, одной арендаторше госпредприятие задолжало 11,8 миллиона гривен, другому - 2,9 миллиона, также есть люди, которым задолжали 3,2 миллиона гривен.

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Топ комментарии

  • Веретено
    піскун двічі у списку? він займає дві дачі?
  • jklpqrs
    Пискуна дважды выселят Представление для зебилья продолжается
  • Саша Симпсон
    Непогано вороги України жили після Майдану.
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