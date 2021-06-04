Путин - Украине: Были бы нормальные отношения - платили бы в 3 раза меньше за газ, как Беларусь

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы у Украины были хорошие отношения с РФ, то она покупала бы дешевый газ и получала бы больше за его транзит.

Об этом президент РФ заявил на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"У нас есть контракт с Украиной по поводу прокачки нашего газа. Мы в течение ближайших 5 лет будем прокачивать до 40 млрд куб. метров. В лучшие годы прокачивали до 200 млрд куб. метров.

Были бы нормальные отношения и прокачивали бы значительную часть через Украину, но там же проблемы создаются и даже не в сфере политики, а в сфере экономики. Потому что монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно дуть цены до небес за этот транзит, а с другой стороны пробовать опустить как можно ниже цены на газ, который приобретается для Украины… Монополия плоха", - сказал Путин.

По его словам, сейчас Украина получает за транзит 1,5 млрд долларов, а могла бы получать 3-5 млрд долларов.

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Путин допускает, что в ближайшими 10 лет Европа увеличит транспортировку газа на 50 млрд куб. метров и Украина будет иметь возможность получать деньги за транзит даже по истечении срока контракта с РФ.

"Все возможно. И мы готовы к этому, мы этого хотим, но нужна добрая воля со стороны наших украинских партнеров не для того, чтобы армию содержать и нацеливать на решение силовым способом вопроса Донбасса. Мы исходим из того, что у нас сложные отношения с руководством Украины, но мы думаем о том, как там живут люди.

Были бы нормальные отношения... Сейчас у нас внутри страны 62-63 доллара за 1 тыс. кубов для населения, а в Украине - 330 долларов плюс еще транспорт. Значит с гражданина где-то 350 долларов. У нас Беларусь в три раза меньше платит за наш газ", - подчеркнул Путин.

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