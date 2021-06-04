Данилов: Германия и Франция в 2008 году не дали Украине и Грузии получить ПДЧ. После обе эти страны пострадали от агрессии России

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Германия и Франция должны нести ответственность за то, что Украина и Грузия в 2008 году не получили План действий относительно членства в НАТО, и обе вскоре пострадали от российской агрессии.

Об этом он сказал на брифинге по результатам заседания СНБО, сообщает Цензор.НЕТ.

"Германия и Франция, которые являются непосредственными политическими и экономическими партнерами на сегодняшний день Российской Федерации... Именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ, когда почти было все готово, Грузии и Украине. И мы помним, что в 2008 году на Грузию напала РФ, и имеем сегодня ситуацию, там они, к сожалению, остались на время на части территории. После этого у нас ситуация с оккупированным Крымом, и так далее. Должны ли за это нести какую-то ответственность Германия и Франция? Я считаете, что должны", - заявил Данилов.

Он отметил, что "помимо инструментов экономического давления, существуют и политические инструменты".

"Когда вы (Германия и Франция. – Ред.) говорите о демократии, о свободе или когда говорите, что цените каждую страну, то та ситуацию, когда в 1991 году договорились о неприкосновенности границ, а сегодня, когда одна страна все это нарушает, то кроме той ситуации, когда Германия и Франция говорят о своей обеспокоенности, то я считаю, что это слишком мало в современном демократическом мире", - добавил он.

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Секретарь СНБО также напомнил, что "именно Германия и Франция в 2008 году отказали Грузии в получении Плана действий относительно членства в НАТО". "Хотя было почти все готово", - отметил он.