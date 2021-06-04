Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Песков и Новгородского, - пресс-центр ОС
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С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Недалеко от населенного пункта Пески и Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра", - говорится в сообщении.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.