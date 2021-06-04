Выборы главы САП: члены комиссии от ВР пытались протащить кандидатуру "слуги народа" Костина, - Шабунин

За Андрея Костина не проголосовал ни один из международных членов комиссии. Члены комиссии от ВР пытались оправдать кумовство Костина и его поездки в оккупированный Крым.

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Костин не прошел по критериям добродетели и выбывает из участия в конкурсе на должность главы САП.

"Ни один из международных членов комиссии, а также Роман Куйбида и Вячеслав Навроцкий "за" добродетель Костина не проголосовали. "За" добродетель Костина голосовало пять членов комиссии, делегированные Советом (Гуджал, Соболь, Романюк, Коваль, Бусол)", - пишет Шабунин.

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Он привел несколько цитат из выступления поддерживавших кандидатуру Костина членов комиссии.

"Гуджал: По поводу посещения человеком (Костиным, авт.) Крыма до пребывания на службе (после оккупации, авт.), я абсолютно тоже в этом ничего проблемного не вижу.

Бусол: Что касается, например, кумовства: давайте смотреть как юристы на эти обвинения, выдвигаемые некоторыми ... в отношении кандидата и его добродетели. Нарушал он закон? Кумовство у нас в законодательстве не закреплено прямо.

Бусол: Все, что слышала от кандидата - выгодно отличается от предыдущих всех кандидатов. Здесь заметен масштаб и государственное мышление. Поэтому я не знаю...

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Гуджал: Видно, что этот кандидат опытный, профессиональный ... Как по мне, довольно достойный кандидат, профессиональный", - пишет Шабунин.

Глава правления общественной организации предположил, что "контролируемые Татаровым члены комиссии еще с большим пылом будут валить независимых кандидатов и сознательно создавать основания для сноса всего конкурса через суд. А судом будет тот же ОАСК, ликвидацию которого уже два месяца блокирует ... Андрей Костин".