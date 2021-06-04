НАБУ обнародовало результаты рейтингового интернет-голосования за Совет общественного контроля при агентстве
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.
В сообщении отмечается: "Для выявления возможного искусственного завышения количества голосов Национальное бюро осуществило аналитическую проверку полного протокола голосования с частично обезличенными данными и внутренних журналов регистрации событий системы голосования. По результатам не выявлены факты, которые могли бы существенно повлиять на процесс голосования.
Указанные выводы также подтверждаются результатами мониторинга процесса голосования независимым наблюдателем - ОО "Электронная демократия". Кроме того, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предоставила перечень событий за 28.05.2021 в период голосования одновременно никаких фактов, которые могли существенно повлиять на процесс голосования, ими также не обнаружено".