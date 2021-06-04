На заседании СНБО принято решение о развитии авиастроительной отрасли, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на заседании в пятницу было принято решение о развитии авиастроительной отрасли в Украине на ближайшие годы.