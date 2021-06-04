Дебаты Бутусова и Милованова. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и глава Наблюдательного совета "Укроборонпрома", советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов проводят дебаты в прямом эфире.

Дебаты проходят в эфире "Громадського", сообщает Цензор.НЕТ. Модератором выступает журналист Даниил Мокрик.

Напомним, ранее Бутусов публично обвинил Милованова в коррупции, ведь Киевская школа экономики получила заказ от "Укроборонпрома", когда Милованов вошел в Наблюдательный совет оборонного концерна. В ответ Милованов вызвал на Бутусова на "интеллектуальную дуэль".