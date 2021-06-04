Украинских заробитчан и студентов будут вакцинировать в Польше на пунктах пропуска

Вблизи шести наземных пунктов пропуска на польско-украинской границе с 8 июня будут вакцинировать трудовых мигрантов и студентов из Украины: двухдозовыми Pfizer, Moderna, AstraZeneca и однократной вакциной Janssen.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил Станислав Мазур, директор медицинского центра "Медик" из Жешува, который будет проводить вакцинацию.

"С 8 июня мы будем готовы вакцинировать украинцев всеми вакцинами против коронавируса, которые сертифицированы в ЕС", - заявил Мазур, добавив, что это будет происходить на добровольной основе.

По его словам, в июне в Польшу будут доставлены значительные объемы вакцин разных производителей. Уже сейчас центр располагает 45 тысячами доз вакцины Pfizer, которые могут быть использованы для прививки украинцев, которые будут пересекать границу.

Он уточнил: тот, кто будет вакцинироваться двухдозовой вакциной против коронавируса, сможет получить вторую дозу в любом месте Польши, поскольку с 1 июля не будет никакой привязки к месту вакцинации.

Мазур выразил надежду на финансовую помощь польского государства как при обустройстве инфраструктуры этих пунктов, так и в случае форс-мажорных обстоятельств, например, когда пациента в результате возможного осложнения после прививки нужно будет перевезти в больницу и оказать помощь.

Он сообщил, что более 100 работников центра, прошедшие специальные курсы, будут работать в этих временных пунктах круглосуточно. В таких пунктах сразу после пересечения границы можно будет сдать тест на коронавирус, а затем, в случае отрицательного результата, сразу получить е-направление на прививку и вакцинироваться.

Директор центра сообщил, что тестирование и вакцинация против коронавируса будет стоить украинцам со скидкой 115 злотых (860 грн). Как известно, тестирование в Польше является платной услугой, вакцинация - бесплатной. Он добавил, что прививаться можно будет на пропускных пунктах Медика-Шегини, Корчова-Краковец, Гребенне-Рава-Русская, Будомеж-Грушев, Дорогуск-Ягодин, Долгобичув-Угрынив.

Недавно глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщал, что в июне Польша получит 12 млн доз вакцины разных производителей.

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