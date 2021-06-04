ЕС ввел запрет на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний

Европейский совет объявил 4 июня, что вводит запрет на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Европейский совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры на фоне ситуации в Беларуси, введя запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ к аэропортам ЕС белорусских перевозчиков всех видов", - говорится в заявлении ЕС.

В документе отмечается, что государства-члены ЕС теперь должны будут отказывать белорусским лайнерам в разрешении на посадку, взлет с их территории или в использовании их воздушного пространства.

В заявлении Евросовета не указано, с какого момента данный запрет вступает в силу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейское агентство авиабезопасности разрешило полеты над Беларусью только в чрезвычайных ситуациях

Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что подобные меры могут вступить в силу уже в ночь на субботу. Кроме того, на следующей неделе ЕС собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры, которые могут затронуть белорусских министров, а также представителей командования ВВС Беларуси. Под санкции также может попасть одна организация - какая именно, не уточняется.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

Также читайте: Евросоюз сегодня ночью прекратит авиасообщение с Беларусью, - Reuters