На балансе "Укрзализныци" нашли двух медведей

Животные находятся на содержании Запорожской детской железной дороги. Их отправят на реабилитацию и содержание в "медвежий санаторий" в Нидерландах.

О необычном имуществе сообщил в Фейсбуке глава правления "Укрзализныци" Иван Юрик, информирует Цензор.НЕТ.

"Точно знал, что в процессе продажи непрофильных активов будут сюрпризы в виде бань, магазина "Юбилейный" или кафе "Вишенка", но медведей точно не ожидал", - отметил он.

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По его словам, новый дом для животных ищут уже несколько лет, но украинские центры реабилитации медведей не могут их принять - нет мест.

Медведи отправятся в зоопарк в городе Ренен в Нидерландах.

"Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом. Все расходы на трансфер и содержание берет на себя зоопарк", - отметил Юрик.

Глава правления "УЗ" отметил, что сейчас госкомпания "проходит круги бюрократического ада" и прорабатывает механизм передачи животных.

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"Говорят, что уже в сентябре наши медведи будут жить в зарубежном санатории. А мы здесь продолжим ломать копья с непрофильными активами", - подытожил он.