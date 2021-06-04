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Испытания тактического беспилотника Raybird-3 прошли на Киевщине. ФОТОрепортаж

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Сегодня на аэродроме в Бородянке состоялись демонстрационные полеты нового летательного аппарата Raybird-3 от ООО "Авиационная производственная компания Skayeton", которая входит в ГС "Лига оборонных предприятий Украины". За полетом беспилотника наблюдали представители Киевской ассоциации военных атташе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

Испытания тактического беспилотника Raybird-3 прошли на Киевщине 01

Летательный аппарат Raybird-3 - полноценная беспилотная авиационная система класса "малый тактический" для длительных и ISTAR миссий. 

Испытания тактического беспилотника Raybird-3 прошли на Киевщине 02

Пакеты полезной нагрузки могут включать радиорелейные устройства и оборудование для электронной борьбы/противодействия.

Испытания тактического беспилотника Raybird-3 прошли на Киевщине 03

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Испытания тактического беспилотника Raybird-3 прошли на Киевщине 04
Испытания тактического беспилотника Raybird-3 прошли на Киевщине 05

В Вооруженных Силах Украины Rаybird-3 на вооружении еще не находится, но уже почти год находится на испытаниях для постоянного использования Воздушных Сил ВСУ.

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Топ комментарии

  • Index_Dias
    уровень авиамодельного кружка
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    При наличии Антонова наши беспилотники как-то не того....
  • Андрей Кафельников
    больше бпла,больше наших процентов на победу.
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