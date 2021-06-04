Испытания тактического беспилотника Raybird-3 прошли на Киевщине. ФОТОрепортаж
16 69225
Сегодня на аэродроме в Бородянке состоялись демонстрационные полеты нового летательного аппарата Raybird-3 от ООО "Авиационная производственная компания Skayeton", которая входит в ГС "Лига оборонных предприятий Украины". За полетом беспилотника наблюдали представители Киевской ассоциации военных атташе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.
Летательный аппарат Raybird-3 - полноценная беспилотная авиационная система класса "малый тактический" для длительных и ISTAR миссий.
Пакеты полезной нагрузки могут включать радиорелейные устройства и оборудование для электронной борьбы/противодействия.
В Вооруженных Силах Украины Rаybird-3 на вооружении еще не находится, но уже почти год находится на испытаниях для постоянного использования Воздушных Сил ВСУ.