Испытания тактического беспилотника Raybird-3 прошли на Киевщине. ФОТОрепортаж

Сегодня на аэродроме в Бородянке состоялись демонстрационные полеты нового летательного аппарата Raybird-3 от ООО "Авиационная производственная компания Skayeton", которая входит в ГС "Лига оборонных предприятий Украины". За полетом беспилотника наблюдали представители Киевской ассоциации военных атташе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

Летательный аппарат Raybird-3 - полноценная беспилотная авиационная система класса "малый тактический" для длительных и ISTAR миссий.

Пакеты полезной нагрузки могут включать радиорелейные устройства и оборудование для электронной борьбы/противодействия.

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В Вооруженных Силах Украины Rаybird-3 на вооружении еще не находится, но уже почти год находится на испытаниях для постоянного использования Воздушных Сил ВСУ.

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