ВОЗ заявила о нехватке вакцин в рамках программы COVAX
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает France24.
"Мы прогнозируем нехватку, если не получим дозы. Мы все еще не на правильном пути: у нас нет достаточного количества доз по ряду стран, которые мы должны получить в определенные сроки, чтобы помочь миру выйти из этой ситуации (пандемии - ред.)", - заявил помощник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард.
По его словам, обещания пожертвовать 150 млн доз вакцин через COVAX были "замечательным началом", но сейчас существуют "две большие проблемы".
"Во-первых, очень мало пожертвований запланированы в период июнь-июль, а это значит, что мы все еще будем иметь промежуток дефицита. Другая проблема заключается только в объеме. Если мы собираемся достичь уровня вакцинации по крайней мере в 30-40% населения мира в этом году , то мы должны вакцинировать еще 250 млн людей в период с сегодняшнего дня до конца сентября ", - отметил он.