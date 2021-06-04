Под санкциями США находятся 134 гражданина Украины, их проверят, - Данилов

Граждан Украины, против которых США ввели санкции, будут проверят украинские спецслужбы.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Данилова, под санкциями Министерства финансов США находятся 130 граждан Украины, еще четверо попали в санкционный список Госдепартамента США.

"Сейчас под санкциями США находятся 134 гражданина Украины. Мы поручили СБУ, Кабмину, Службе внешней разведки по каждому из них проверить всю информацию, на основании чего они получили санкции от США, для принятия соответствующих решений при необходимости на следующих заседаниях СНБО", – сказал секретарь СНБО.

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Данилов не назвал фамилии попавших под санкции США и не сказал, какие меры в их отношении собираются принимать в Украине.