Малюська: Коломойский точно попадет в реестр олигархов

Игорь Коломойский точно будет включен в реестр олигархов, потому что среди его бизнес-партнеров есть депутаты Верховной Рады.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"В законе указано, что если твой бизнес-партнер, с которым ты являешься совладельцем предприятия, является чиновником, указанным в списке - например, народным депутатом - ты оказываешь влияние на политическую жизнь. Партнеров господина Коломойского - официальных - в Верховной Раде есть, и не один. Поэтому Коломойский точно попадает", - сказал он.

Малюська утверждает, что законопроект писали "не под отдельную личность", а попавшие в реестр олигархов граждане столкнутся с серьезными последствиями.

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"Декларирование: если кто-то из олигархов спрячет актив, где он зарабатывает деньги на государственном бюджете - тюрьма. ... Даже отсутствие декларации будет тянуть за собой тюрьму, следствие - сумасшедший. Попадание в реестр олигархов - это никаких евробондов, никаких мировых рынков. Никто из мирового бизнеса связываться с олигархами и их компаниями не будет, последствия - безумные, последствия для бизнеса", - пояснил министр.

Он предполагает, что крупные бизнесмены захотят сделать все что угодно для того, чтобы не попасть в реестр олигархов. Для этого, говорит Малюська, нужно избавиться от влияния на политическую жизнь или на СМИ.

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