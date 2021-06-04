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Неизвестные стреляли в замглавы АРМА Павленко, он ранен

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Неизвестные стреляли в замглавы АРМА Павленко, он ранен
Неизвестные стреляли в заместителя председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Владимира Павленко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук АРМА.

Инцидент произошел утром 2 июня возле дома Павленко.

По информации правоохранительных органов, неустановленные лица несколько раз выстрелили в чиновника из огнестрельного оружия, в результате чего он получил ранения средней степени тяжести.

Сейчас Павленко находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

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Неизвестные стреляли в замглавы АРМА Павленко, он ранен 01

Топ комментарии

  • Стрелок
    а два дня чего ждали? что само рассосется?
  • Гыг с Вами
    это типа,олигархи испужались бубочки и наняли киллеров? Неизвестные стреляли в замглавы АРМА Павленко, он ранен - Цензор.НЕТ 2389которые даже попасть в заказанное толком не могут
  • Павел Стрембовский
    Куда не кинься, одни рукожопы) Что за время такое?)))
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