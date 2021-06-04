Данилов о войне на Донбассе: Франция и Германия все видят и понимают, но они делают гешефт
Об этом Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Для того, чтобы остановилась война Российской Федерации по отношению к Украине на территории Донецкой и Луганской областей, надо сделать очень простую вещь. Президент Путин должен отвести свои войска, забрать свои бронетранспортеры, танки, забрать всех своих военных оттуда, и сразу все это прекратится. ... Немцы этого не видят? Французы этого не видят? Они все видят, они все понимают. Но они делают гешефт", - сказал Данилов.
"Ну тогда скажите, пожалуйста, уважаемые друзья, что мы занимаемся только бизнесом, и то, что касается других вещей, нас вообще не интересует", - добавил секретарь СНБО.
На вопрос журналиста о том, не боится ли он вызвать своими высказываниями дипломатический скандал, Данилов ответил: "Я не дипломат. Я человек, который отвечает за национальную безопасность в нашей стране".