Данилов о войне на Донбассе: Франция и Германия все видят и понимают, но они делают гешефт

Секретарь СНБО Алексей Данилов считают, что правительства Франции и Германии понимают, что на Донбассе происходит военная агрессия России, но предпочитают не портить отношения с Москвой ради экономической выгоды.

Об этом Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы остановилась война Российской Федерации по отношению к Украине на территории Донецкой и Луганской областей, надо сделать очень простую вещь. Президент Путин должен отвести свои войска, забрать свои бронетранспортеры, танки, забрать всех своих военных оттуда, и сразу все это прекратится. ... Немцы этого не видят? Французы этого не видят? Они все видят, они все понимают. Но они делают гешефт", - сказал Данилов.

"Ну тогда скажите, пожалуйста, уважаемые друзья, что мы занимаемся только бизнесом, и то, что касается других вещей, нас вообще не интересует", - добавил секретарь СНБО.

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На вопрос журналиста о том, не боится ли он вызвать своими высказываниями дипломатический скандал, Данилов ответил: "Я не дипломат. Я человек, который отвечает за национальную безопасность в нашей стране".