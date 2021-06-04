Турция нашла новые залежи газа в Черном море, - Эрдоган

Турецкое буровое судно обнаружило новые залежи природного газа в Черном море объемом 135 млрд кубометров.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наше буровое судно "Фатих" обнаружило природный газ объемом 135 млрд кубических метров в скважине "Амасра-1" на газовом месторождении Сакария", - сказал Эрдоган.

Учитывая предыдущие находки, общий объем залежей газа выявленного Турцией составляет 540 млрд кубометров.

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Напоминаем, в августе прошлого года Турция объявила об обнаружении на дне Черного моря 320 млрд кубометров газа, в октябре - еще 85 млрд кубометров. Начало добычи запланировано на 2023 год.