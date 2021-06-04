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Турция нашла новые залежи газа в Черном море, - Эрдоган

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Турция нашла новые залежи газа в Черном море, - Эрдоган
Турецкое буровое судно обнаружило новые залежи природного газа в Черном море объемом 135 млрд кубометров.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наше буровое судно "Фатих" обнаружило природный газ объемом 135 млрд кубических метров в скважине "Амасра-1" на газовом месторождении Сакария", - сказал Эрдоган.

Учитывая предыдущие находки, общий объем залежей газа выявленного Турцией составляет 540 млрд кубометров.

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Напоминаем, в августе прошлого года Турция объявила об обнаружении на дне Черного моря 320 млрд кубометров газа, в октябре - еще 85 млрд кубометров. Начало добычи запланировано на 2023 год.

Топ комментарии

  • Vladimir Taranenko 5c036187
    значит кацапский уже не купят!-что есть карашо
  • WiM
    паРашка потому и Крым оккупировала, что в Моксве давно известны огромные залежи газа в Чёрном море. Ещё при совке были разведаны но засекречены. Имея ГТС Украина могла моментально стать поставщиком в Европу...
    Отсюда и козни.
    Но паРашка нагадила - ну на немного оттянула свой конец - не более. Но, гадостное кацапьё, всё равно довольно - зато подосрала "братьев"...
  • fedjka - fedjka
    упс, опять в спину но уже сквазной
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