Вопрос Украины будет обсуждаться на саммите НАТО, - Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг раскрыл повестку дня предстоящего саммита НАТО. По его словам, лидеры стран НАТО обсудят 9 главных вопросов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом речь шла во время онлайн-выступления генсека НАТО.

Первым пунктом повестки дня саммита НАТО, по словам Столтенберга, станет вопрос трансатлантической безопасности. Обсудят Сирию, Иран и ситуацию в Южно-Китайском море.

Следующим вопросом саммита лидеров стран НАТО станет укрепление приверженности коллективной обороне от всех угроз и повышение способности альянса защищать всех союзников.

Третьим вопросом саммита будет разработка задач по обеспечению устойчивости в рамках всего альянса. "Работать с союзниками, чтобы воплотить их в конкретные национальные цели. Для защиты нашей критически важной инфраструктуры", - сказал Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО: Украина должна сосредоточиться на реформах и модернизировать оборонную сферу

Также лидеры стран НАТО обсудят стимулирование трансатлантических инноваций, а также роль Альянса в поддержании международного порядка, основанного на правилах. НАТО планирует укреплять партнерские отношения с ЕС и налаживать новые связи с другими странами.

Шестым вопросом повестки дня, как рассказал генсек НАТО, будет оказание поддержки партнерам Альянса "от Ирака до Иордании и от Грузии до Украины".

"В таких сферах, как борьба с терроризмом, противодействие кибератакам, управление кризисами и реформа обороны", - пояснил он.

Среди вопросов предстоящего саммита также будет проблема климатических изменений, а также разработка стратегической концепции НАТО на будущие годы. А девятым пунктом повестки дня будут инвестиции в оборону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программа-максимум добиться ПДЧ, программа-минимум - приглашения в Брюссель, - Порошенко призвал Зеленского приложить все усилия для участия в саммите НАТО