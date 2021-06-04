Данилов - Олегу Ляшко: "Еще раз вы мне сделаете такое замечание - мы выйдем с вами за эфир"

Секретарь СНБО Алексей Данилов и лидер Радикальной партии Олег Ляшко повздорили в прямом эфире.

Перепалка произошла в программе "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Олег Ляшко раскритиковал Алексея Данилова за то, что тот сказал, что Германия и Франция должны нести ответственность за непредоставление Украине и Грузии в ПДЧ в 2008 году.

"Вы считаете, что Германия и Франция виноваты в невыполнении Минских договоренностей, а не Россия? Вы считаете, что агрессия - это виноваты Германия, Франция? Что мы не получили членства в НАТО - это виновное Германия, Франция, а не мы? ... Ребята, вы же головой думайте, когда вы это говорите. Это жизни наших людей. Украинцы гибнут на фронте из-за ваших дебильных заявлений!" - эмоционально заявил Ляшко.

"Еще раз вы мне сделаете такое замечание - мы выйдем с вами за эфир. Я ни одному человеку не позволю, чтобы меня делали дебилом о дебильных заявлениях. Это вы будете там в Верховной Раде у себя орать, сено есть или что вы там делали", - ответил ему Данилов.