Байден не будет нерешительным на встрече с Путиным, но хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Россией, - Псаки
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Он (президент США Джо Байден - ред) никогда не хочет действовать нерешительно в сферах, где он обеспокоен, в сферах, где, как он чувствует, действия российского правительства или российского руководства вредят интересам США. И он, конечно, не намерен действовать нерешительно на этой встрече - публично или c глазу на глаз", - сказала она на брифинге.
"Но в конечном счете, наша задача, наш приоритет - двигаться в направлении более стабильных и предсказуемых отношений с Россией", - продолжила она.
Она напомнила, что по мнению Вашингтона, у США и РФ есть области, где можно сотрудничать. В качестве примера Псаки указала на продление договора СНВ-III и на переговоры вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Псаки резюмировала, что даже при наличии конфронтационных компонентов в отношениях сторон и разногласий между лидерами стран диалог все равно необходим.