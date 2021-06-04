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Байден не будет нерешительным на встрече с Путиным, но хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Россией, - Псаки

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Байден не будет нерешительным на встрече с Путиным, но хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Россией, - Псаки
Президент США Джо Байден на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не будет уступать, однако Вашингтон желает больше стабильности в отношениях с Москвой.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он (президент США Джо Байден - ред) никогда не хочет действовать нерешительно в сферах, где он обеспокоен, в сферах, где, как он чувствует, действия российского правительства или российского руководства вредят интересам США. И он, конечно, не намерен действовать нерешительно на этой встрече - публично или c глазу на глаз", - сказала она на брифинге.

"Но в конечном счете, наша задача, наш приоритет - двигаться в направлении более стабильных и предсказуемых отношений с Россией", - продолжила она.

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Она напомнила, что по мнению Вашингтона, у США и РФ есть области, где можно сотрудничать. В качестве примера Псаки указала на продление договора СНВ-III и на переговоры вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Псаки резюмировала, что даже при наличии конфронтационных компонентов в отношениях сторон и разногласий между лидерами стран диалог все равно необходим.

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  • Fox 1 b13bec2b
    Словоблуддя. Зупинити небезпечну тварину можна тільки силою.
    Умовляння будуть сприйматися нею як ваша слабкість.
  • Николай Шороков
    Что-то сдает старичок, сразу после зеленого света для СП-2 Польше запрещают прокладывать её трубу, очень тревожные звоночки.
  • Rulya Kosh
    Хоче стабільних відносин з міжнародним терористом да вбивцею? Так, Гамерико?…
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