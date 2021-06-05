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Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном Суде, - Малюська

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Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном Суде, - Малюська
Министр юстиции Денис Малюська прогнозирует, что президентский закон об олигархах будут обжаловать в Конституционном Суде. Однако министр уверен, что документ пройдет конституционную проверку.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Безусловно, я ожидаю, что этот законопроект будет обжалован в Конституционном Суде. Наша оценка: все конституционно, все в пределах Конституции и законодательства Украины", - сказал министр.

Он также исключил возможность обжалования закона из-за ограничения предпринимательской деятельности.

"Не может (быть обжалования - ред.). У нас есть много законов, которые ограничивают предпринимательскую деятельность. Например, разделение "Нафтогаза", поскольку одна компания не может одновременно добывать газ, транспортировать и продавать", - добавил Малюська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська: Законопроект об олигархах - временный, дальше будут цивилизованные механизмы

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Топ комментарии

  • Lev Zavago 2ac59658
    Искали на Порошенко компромат.....долго искали....не нашли. А такой соперник на выборах -это приговор! Вот и родилась идея . Да,хозяин пианиста не пострадает....формально он политикой не занимается -всё под ковром. Ох и выдумщики !??
  • Rino Onix
    В Украине есть 10 олигархов и все Порошенки Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном суде, - Малюська - Цензор.НЕТ 1794
  • Яр Холодний
    Нашим "олігархам" до американських - "Як до Києва - рачки!" Однак до такого "закону" у США не додумалися Однак живуть непогано! Питання: "Так може не в цьому справа?"
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