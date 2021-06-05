Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном Суде, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська прогнозирует, что президентский закон об олигархах будут обжаловать в Конституционном Суде. Однако министр уверен, что документ пройдет конституционную проверку.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Безусловно, я ожидаю, что этот законопроект будет обжалован в Конституционном Суде. Наша оценка: все конституционно, все в пределах Конституции и законодательства Украины", - сказал министр.

Он также исключил возможность обжалования закона из-за ограничения предпринимательской деятельности.

"Не может (быть обжалования - ред.). У нас есть много законов, которые ограничивают предпринимательскую деятельность. Например, разделение "Нафтогаза", поскольку одна компания не может одновременно добывать газ, транспортировать и продавать", - добавил Малюська.

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