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Беларусь не пустила авто с дипломатической почтой Литвы

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Беларусь не пустила авто с дипломатической почтой Литвы
Беларусь задержала на границе автомобиль с дипломатической почтой Литвы и потребовала его открыть. В Вильнюсе такое поведение назвали "бушующей диктатурой в центре Европы".

 Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛигаНовости.

Литовское ведомство выразило решительный протест против Беларуси из-за нарушения Венской конвенции. Задержание авто с диппочтой в МИД Литвы назвали беспрецедентным и экстренно вызвали представителя белорусского посольства, чтобы вручить ноту протеста.

По данным литовских дипломатов, на пограничном переходе власти Беларуси потребовали сорвать дипломатические печати и открыть машину с диппочтой. Курьеры отказали в этом требовании, и автомобиль был вынужден вернуться в Литву.

"Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства больше не существует правил цивилизованного мира. Это бушующая диктатура в центре Европы", – заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Можно вокруг Беларуси уже « берлинскую стену рисовать»
    А как все лагидно начиналось с цветочками и поцелуями
    ВОТ что значит нет лидера у оппозиции и спустили протест в унитаз .

    Удивляет , что у форумчане - беларусы продолжают учить украинцев жизни 😀😀😀
  • Valera Petrov ae0ee0b4
    походу- отхватишь за шедевр далеко более за 33 сребника, ватно-провокаторный лахтоед...
  • Старый Столяр
    Весь мир это шахматная доска. Только цивилизованный мир играет с Лукой в шахматы, а Лука с ними в Чапаева. А может ещё и как Бендер собрать фигуры в горсть и запустить в лицо!
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