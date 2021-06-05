Беларусь не пустила авто с дипломатической почтой Литвы

Беларусь задержала на границе автомобиль с дипломатической почтой Литвы и потребовала его открыть. В Вильнюсе такое поведение назвали "бушующей диктатурой в центре Европы".

Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛигаНовости.

Литовское ведомство выразило решительный протест против Беларуси из-за нарушения Венской конвенции. Задержание авто с диппочтой в МИД Литвы назвали беспрецедентным и экстренно вызвали представителя белорусского посольства, чтобы вручить ноту протеста.

По данным литовских дипломатов, на пограничном переходе власти Беларуси потребовали сорвать дипломатические печати и открыть машину с диппочтой. Курьеры отказали в этом требовании, и автомобиль был вынужден вернуться в Литву.

"Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства больше не существует правил цивилизованного мира. Это бушующая диктатура в центре Европы", – заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

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