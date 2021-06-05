Германия решительно осуждает показ по белорусскому ТВ "интервью Протасевича"

Правительство Германии решительно осуждает показ по белорусскому государственному телевидению выступление бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича с очевидно вынужденными признаниями.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Это - позор для телеканала, который это транслирует, и для белорусского руководства, демонстрирует пренебрежение к демократии и, собственно, надо также сказать, пренебрежение к людям", - заявил Зайберт.

По его словам очевидно, незаконно задержанного журналиста так "обработали психологически, а возможно, и физически", что он был вынужден делать свои "признания".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.