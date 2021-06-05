Я знать его не знаю, и знать не хочу, пусть борется с режимом Лукашенко, - Путин про Протасевича
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Новая газета.
"У нас тут (на экономическом форуме) большая аудитория, петербургский международный форум — экономический. Вы нас затюкали уже вопросами, и меня, и канцлера (Австрии Себастьяна Курца — ред.). Какой-то Роман Протасевич, я знать его не знаю, и знать не хочу! Пускай он там делает, что хочет, борется с режимом Лукашенко", - заявил он.
Модератор сессии тележурналист Станислав Натанзон спросил президента, будет ли Россия экстренно сажать самолет, пролетающий над страной, если там будет находиться человек, находящийся в розыске. "Не скажу", — ответил Путин.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.