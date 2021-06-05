За минувшие сутки российские наемники дважды обстреливали украинские позиции возле Песков и Новгородского из 82-мм минометов, - штаб ООС
1 02811
За минувшие сутки, 4 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, недалеко от населенного пункта Пески и Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра, 5 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь среди наших защитников нет.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.