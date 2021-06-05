Новости • Агрессия России против Украины

За минувшие сутки российские наемники дважды обстреливали украинские позиции возле Песков и Новгородского из 82-мм минометов, - штаб ООС

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За минувшие сутки российские наемники дважды обстреливали украинские позиции возле Песков и Новгородского из 82-мм минометов, - штаб ООС
За минувшие сутки, 4 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Пески и Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра, 5 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь среди наших защитников нет.

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Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Хто наживається на війні?
  • Люцифер
    За минулу добу російські найманці двічі обстрілювали українські позиції біля Пісків і Новгородського з 82-мм мінометів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1768
  • три - пятнадцать
    хотелось бы узнать сколько раз открывался огонь в ответ, в рамках "перемирия" безусловно...
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