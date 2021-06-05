Харьковский 11-классник "ради популярности" угрожал терактами в школах, как в российской Казани
Об этом начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
Оперативники спецслужбы установили, что 1 и 2 июня в популярной социальной сети неизвестным пользователем было размещено два видеоролика с сообщениями о совершении террористических актов.
Речь шла о том, что 5 июня в день праздника последнего звонка в двух харьковских школах произойдут события схожие с майским терактом в российской Казани.
Менее чем за сутки киберспециалисты установили автора этих видео. Им оказался ученик 11-го класса одной из школ, где якобы планировался теракт. Сотрудники СБУ выяснили, что эти сообщения не имеют под собой никаких реальных оснований. Парень сам смонтировал эти видеоролики чтобы получить популярность в соцсети.
В результате проведенных правоохранителями профилактических бесед, автор сообщений полностью признал свою вину и искренне раскаялся в своих действиях.
Напомним, что угроза совершения террористического акта является уголовным преступлением, ответственность за которое предусмотрена ст. 258 Уголовного кодекса Украины. За его совершение уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста.
Как сообщалось, утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.
Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали. В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись. Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.
На допросе Галявиев называл себя "богом" и рассказал, что прошлым летом в нем "начал пробуждаться монстр". Мотивом нападения он назвал ненависть к людям как таковым.