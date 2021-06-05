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"Нелюбовь Зеленского к состоятельным людям уходит в те времена, когда ему приходилось развлекать их на корпоративах", - Сюмар

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"Нелюбовь Зеленского к состоятельным людям уходит в те времена, когда ему приходилось развлекать их на корпоративах", - Сюмар
Нелюбовь президента Украины Владимира Зеленского к состоятельным людям уходит в те времена, когда ему приходилось развлекать их на корпоративах и семейных праздниках.

Такое мнение народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар выразила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ

"Нелюбовь Зеленского к состоятельным людям явно уходит в те времена, когда ему приходилось развлекать всех их на корпоративах и семейных праздниках. Часто с унизительными "Вова, спляшы". Некоторые из тех, кто заказывал его на праздники, уже успели посидеть в СИЗО. Нелюбовь к Порошенко имеет другую природу. Но вот что объединяет эти чувства - это желание мести. "Король или шут" - явно его экзистенциальная дилемма", - написала Сюмар.

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  • YU ST
    "Нелюбовь Зеленского к состоятельным людям уходит в те времена, когда ему приходилось развлекать их на корпоративах", - Сюмар - Цензор.НЕТ 3543
  • Чайка Київ
    Навіщо робити баранів з тих, хто свято вірить в те що ВАЗеленський це галабароТька?
    В тих, хто під час віни голосує за клоуна? Тих, кому не потрібні ні віра, ні армія, ні мова, а лише пожрать і поср.ать? Хіба ж не цього хочуть і барани, йдучи під ніж?
  • Джура
    рублі йому пхали, а не долари
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