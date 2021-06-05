Число жертв COVID-19 в мире превысило 3,7 млн человек, - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 172 млн 592 тыс. 440 человек.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 712 тыс. 570 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлен суммарно 33 млн 346 тыс. 91 инфицированный COVID-19, а число скончавшихся выросло до 597 тыс.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 28 млн 694 тыс. 879, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 344 тыс. 82.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 млн 841 тыс. 408 заболевших, из них умерло 470 тыс. 842 человека.

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По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 478,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 840 человек, Индии - 247, Бразилии - 2 тыс. 201.