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Лукашенко использовал методы самых жестоких сталинских репрессий, - МИД Чехии об "интервью" Протасевича

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Лукашенко использовал методы самых жестоких сталинских репрессий, - МИД Чехии об "интервью" Протасевича
Министерство иностранных дел Чехии считает, что выступление белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в эфире государственного канала ОНТ 3 июня было сделано под принуждением и является манипулятивным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте 4 июня.

"Невероятно, что в XXI веке режим (считающего себя президентом Беларуси Александра) Лукашенко использовал против своих противников методы самых жестоких сталинских репрессий 1930–1950-х годов. Мы осуждаем эти методы, которые явно не присущи цивилизованной Европе. Мы призываем к немедленному освобождению Романа Протасевича и всех других политических заключенных в Беларуси, число которых значительно увеличивается каждую неделю", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что принудительная посадка самолета компании Ryanair в Минске, на котором летел Протасевич, противоречит международному праву.

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"На заседании Европейского совета Чехия сразу поддержала предложение о новых ограничительных мерах в отношении Беларуси и была одной из первых стран, запретивших полеты "Белавиа" на своей территории. (...) С нашей точки зрения, важно, чтобы санкции против Беларуси не затрагивали простых белорусских граждан, а были нацелены исключительно на Лукашенко и других ответственных лиц, которые посредством жестоких репрессий помогают удерживать его авторитарный режим у власти", – заявили в ведомстве.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек рассказал о намерении встретиться с белорусским оппозиционным лидером Светланой Тихановской в среду, 9 июня.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Під керівництвом *****.
  • Віктор c1638d64
    Скорее всего,Лукашенко своей смертью не умрет.Может Путлер организует "сердечную недостаточность", а может и сами белорусы отомстят за все "хорошее"...
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Учитывая личность президента Чехии возникает 2 вопроса: или пророссийская верхушка Чехии внезапно прозрела, или Чехия помогает тупину загнать Беларусь в объятия неутомимой на братскую любовь срассеи в виде Минской области?
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