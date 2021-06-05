Новости • Агрессия России против Украины

Работает новая рабочая группа по разграничению полномочий Минобороны и Генштаба в соответствии с принципами НАТО, - "слуга народа" Безуглая (исправлено)

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Работает новая рабочая группа по разграничению полномочий Минобороны и Генштаба в соответствии с принципами НАТО, - "слуга народа" Безуглая (исправлено)
В ходе пленарного заседания Совета национальной безопасности и обороны одним из ключевых вопросов была интеграция Украины в НАТО.

Об этом написала на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"Дайджест - сугубо сегодня после пленарного заседания:
➡️ СНБОУ рассмотрела вопрос интеграции Украины в НАТО. Писала о подготовке решений здесь.

➡️ Работает новая рабочая группа по разграничению полномочий Минобороны и Генштаба в соответствии с принципами НАТО. Хватит конкуренции министров и военных! Ответственность, подотчетность, полномочия должны быть четкие и не дублироваться, управление оборонными ресурсами - современным.

➡️ Уже на первом заседании ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины проведем заслушивания заинтересованных сторон - 14.06.2021.

➡️ Приняла участие в виртуальной программе обмена партнерства за демократию Палаты представителей Конгресса США "Борьба с дезинформацией и усиление цифровой безопасности в Украине".

➡️ Проект реформы СБУ у юристов, готовится к Комитету. Юридическая проработка происходит на грани возможностей Парламента.

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Топ комментарии

  • Владимир Сухов e5dee246
    Это та что болела менингитом и двух слов связать не может ? У СН только такие депутаты.И кем её теперь поставят ? Мэром вместо Кличка или академиком вместо Кивы ?
  • Евгений Парамонов 509e6bc8
    Девочка, три года назад окончившая мед.вуз и имеющая чуть больше года стажа участкового терапевта заместитель председателя комитета по нац.обороне!!!! Я рыдаю!!! Дайджест засідання РНБО від "слуги народу" Безуглої: Питання інтеграції України в НАТО, розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, проєкт реформи СБУ - Цензор.НЕТ 2927
  • Стрелок
    ну это она описала то что она делала - нихера полезного
    а про СНБО где? они вчера про олигархов терли активно. вон бубочка даже видосиком разразился.
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