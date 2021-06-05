За 5 месяцев 2021 года бюджет выполнен на 104,5%, а экспорт украинских товаров вырос на $5 млрд, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что наполнение бюджета за 5 месяцев текущего года выполнено на 104,5%, а экспорт украинских товаров вырос на 25% и составил почти 5 миллиардов долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в Фейсбуке.

"Выполнение госбюджета. За январь-май в общий фонд поступил 421 млрд грн, или 104,5% от плана (18,3 млрд грн дополнительных средств). План выполняют и налоговая, и таможня, что свидетельствует о начале эффективной работы, хотя впереди важные изменения, которые должны сделать работу этих ведомств максимально дружественной для бизнеса", - написал Шмыгаль.

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Говоря об экспорте украинских товаров, Шмыгаль назвал ситуацию "экспортным бумом"

Шмыгаль подчеркнул: "За первые пять месяцев этого года украинский экспорт увеличился на более чем 25%, или почти на 5 млрд долларов. Практически на 50% вырос экспорт в Китай, США, Турцию, Великобританию. Благоприятная внешняя конъюнктура, а также расширение географии экспорта через поддержку украинского бизнеса дали такой замечательный результат".

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