Украинского пациента из Минска, который не мог вернуться из-за закрытого авиасообщения, доставили домой на реанимобиле

В Украину из Беларуси вернули больного, который лечился в Минске. Его возвращение было затруднено из-за закрытия авиасообщения между странами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.

"Сегодня ночью помогли вернуться из Беларуси нашему земляку. Житель Ривного Борис А. находился на обследовании в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантации и гематологии с серьезными проблемами со здоровьем.

Однако из-за отмены авиасообщения мужчина не смог попасть домой - назад в Ривне", - написал Коваль.

По его словам, благодаря тесному переговорному процессу с Посольством Украины в Республике Беларусь, а именно специалистом по консульским вопросам Марьяной Боцвинюк, удалось доставить нашего земляка домой с помощью реанимобиля.

Глава ОГА поблагодарил всех причастных и неравнодушных, кто помог в этом процессе. А господину Борису пожелал крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

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