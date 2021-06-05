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Украинского пациента из Минска, который не мог вернуться из-за закрытого авиасообщения, доставили домой на реанимобиле

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В Украину из Беларуси вернули больного, который лечился в Минске. Его возвращение было затруднено из-за закрытия авиасообщения между странами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.

"Сегодня ночью помогли вернуться из Беларуси нашему земляку. Житель Ривного Борис А. находился на обследовании в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантации и гематологии с серьезными проблемами со здоровьем.
Однако из-за отмены авиасообщения мужчина не смог попасть домой - назад в Ривне", - написал Коваль.

По его словам, благодаря тесному переговорному процессу с Посольством Украины в Республике Беларусь, а именно специалистом по консульским вопросам Марьяной Боцвинюк, удалось доставить нашего земляка домой с помощью реанимобиля.

Глава ОГА поблагодарил всех причастных и неравнодушных, кто помог в этом процессе. А господину Борису пожелал крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

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Украинского пациента из Минска, который не мог вернуться из-за закрытого авиасообщения, доставили домой на реанимобиле 01

Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Наслухався байок про найкращу в світі радянську медицину?
  • Andriy Kalnyshevsky
    я от тож не понял, - самолетам нельзя поетому пришлось везти скорой.

    В Минск самолеты с Ривного не летают значит ему все равно пришлось бы ехать машиной с Борисполя. Об чем новость?
  • Валентин d2e937ba
    В Беларуси медицина развита на порядок выше чем у нас,и это факт,туда ездили делать различные операции еще задолго даже до анексии Крыма и конфликта на Донбассе,у нас ничего не развивается,все бабки которые должны идти на медицину идут кому то в карман
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