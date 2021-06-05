Кабмин утвердил принцип работы Государственного аграрного реестра, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабмином утвержден принцип работы Государственного аграрного реестра

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Премьер отметил: "Украинские аграрии смогут получить упрощенный доступ к программам государственной поддержки. Правительство утвердило принципы работы Государственного аграрного реестра. Отсутствие в Украине такого реестра существенно тормозило процесс предоставления государственной поддержки. Вместо того, чтобы получать быстрые деньги на развитие, фермеры очень часто ожидают верификации и подтверждения, подходят ли они под ту или иную программу поддержки. Теперь система распределения государственной поддержки будет значительно быстрее и более прозрачной".

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