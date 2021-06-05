Дефицит бюджета будет 3% ВВП уже с 2023 года, - Шмыгаль о бюджетной декларации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Правительство одобрило трехлетнюю бюджетную декларацию, определяющую основные макроэкономические показатели и бюджетные приоритеты на 2022-24 гг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шмыгаль отметил: "Наконец Украина присоединится к более чем 100 стран мира, которые внедряют среднесрочное бюджетное планирование. В документе отражены цели государственной политики во всех сферах и объем средств налогоплательщиков, которые будут направлены на их достижение.

Что еще важно знать о бюджетной декларации:

▪️ Дефицит бюджета уменьшится почти вдвое и вернется к плановым 3% уже с 2023 года.

▪️ Государственный долг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП. Это значит, что мы меньше будем тратить на обслуживание долгов и более тратить на медицину, оборону и образование.

▪️ Рост зарплат в последующие 3 года составит примерно 8-10% в год (с учетом инфляции).

▪️ Инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в 2022 составит 6,2%.

▪️ Будет обеспечена макроэкономическая стабильность, а курс доллара ожидается в коридоре 28-29 грн.

▪️ Экспорт украинской продукции в следующие 3 года вырастет минимум на 15 млрд долларов.

▪️ Безработица продолжит уменьшаться и в 2024 году составит 7,8% (это будет одним из самых низких уровней начиная с 2007 года).

▪️ Благодаря проведенным реформам уже в 2023 году сможем выйти на устойчивый тренд роста ВВП фактически в 5% ежегодно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрил бюджетную декларацию на 2022-2024 годы