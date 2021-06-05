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Граждане из оккупированных территорий будут пропускаться без самоизоляции, если едут делать прививку, предъявив приглашение с идентификатором, - ГПСУ

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Граждане из оккупированных территорий будут пропускаться без самоизоляции, если едут делать прививку, предъявив приглашение с идентификатором, - ГПСУ
Украинские пограничники будут пропускать на территорию страны граждан Украины с оккупированных территорий, если те едут вакцинироваться от коронавирусной болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. 

"Отметим, что без самоизоляции будут пропускаться граждане Украины, готовы осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором. Также списки граждан, приглашенных пройти вакцинацию, будут поступать и непосредственно в КПВВ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в ГПСУ заявили, что граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Вдома". В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования.

Также читайте: Стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 для граждан Украины с временно оккупированных территорий, - Минздрав

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    У себя в Лугандоне пусть вакцинируются
  • Ustym Karmaliuk
    ви на контрольованій території прививки зробіть людям, колоуни ******.
  • Олександр Степанов e50b65a6
    А що - громадяни України, які не ликали "хруцкий мир", які працюють в Україні, сплачують податки - усі вже вакціновані? Що такі комфортні умови робимо "кармильцам из лугандонии"??????
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