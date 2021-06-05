Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.
"Интересный вчера был эфир у Шустера. Сначала секретарь СНБО Данилов фактически перевел на Германию и Францию ответственность за оккупацию Крыма и Донбасса. Затем Малюська в прямом эфире признал, что так называемый закон об олигархах принимается против одного человека - Порошенко. Забыв о презумпции невиновности, суды и Антимонопольный комитет, уже выдал на гора вердикт. Навязывая обществу мнение, что это не монополия в энергосекторе, не доение государственного бюджета, а оппозиционность к Банковой определяет статус олигарха", - пишет Геращенко.
"Министр юстиции Малюська, вместо проводить внятно юридическую экспертизу правительственных и президентских законопроектов на соответствие нормам ЕС, отдаляет украинскую правовую систему от европейской и от здравого смысла", - отметила Геращенко.
"Уровень правового невежества выпускника юрфака Криворожского университета Зеленского страна уже два года наблюдает каждый день. Когда на брифинге он называет людей убийцами. Когда внешнюю политику строит на обидах, а не партнерстве. Когда перебирает полномочия исполнительной и региональной власти. Каков поп, таков и приход. Каков юрист на Банковой, такие и в его команде", - констатирует народный депутат.
"Очевидно, что обещание об одном сроке - такая же ложь Зеленского, как и все остальные. Очевидно, что он начинает зачистку конкурентной среды. Вместо выстраивать внятно внешнюю политику, реально бороться с коррупцией, усиливать армию, Зеленский борется с оппонентами. Популизм и желание полной власти, полного контроля над СМИ, без которых второй срок невозможен, - определяют все инициативы Зеленского. Как и инициатива вбухать 7 млрд грн в университет Зеленского, где будут преподавать такие же безграмотные Малюськи. А теперь еще и референдум об олигархах анонсирован", - пишет Геращенко.
"Лучше вынесите на референдум вопрос, готовы ли мы в Украине строить Беларусь, потому что Лукашенко тоже когда-то пришел на один срок, на лозунгах борьбы с коррупцией. И уже 27 лет борется с "врагами", - резюмирует сопредседатель фракции "ЕС".